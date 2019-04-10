Трамп в десятый раз станет дедушкой
10 апреля 2019 23:16
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"Лара и я с радостью объявляем о том, что в августе появится еще один член нашей семьи! Люк будет замечательным старшим братом!" — написал в своем официальном аккаунте в Twitter Эрик Трамп.
В сентябре 2017 года у пары родился малыш, которому дали имя Эрик Люк. До этого у главы Белого дома было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа — младшего и трое от дочери Иванки Трамп.
Фото: pixabay
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