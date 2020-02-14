США обвинили Huawei в краже технологий американских компаний
14 февраля 2020 21:55
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Китайцев обвиняют в сговоре с Huawei Device, Huawei USA, Futurewei и оператором Skycom (дочерние компании) с целью хищения коммерческих тайн американский компаний в США и Китае для развития своего бизнеса. В частности, заявили об исходном коде маршрутизаторов, руководстве пользователя, методику тестированию роботоизированных систем и технологиях сотовой антенны.
Правительство уверено, что Huawei заключала сделки с владельцами интеллектуальной собственности, а затем присваивала технологии себе. Кроме того, она переманивала сотрудников и поощряла всех, кто выведает конфиденциальную информацию.
Ранее американские спецслужбы заявили, что Huawei может взламывать мобильные сети по всему миру. Для этого у неё есть специальный бэкдор в 4G-вышках, существующий с 2009 года.
Фото: iphones.ru
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