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Оговорка ведущего помешала продать на аукционе единственный экземпляр первой модели Porsche. Видео

19 августа 2019 19:58
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В начале торгов ведущий заявил, что стартовая цена машины составляет 30 млн долларов.
Анонсированная ранее продажа на аукционе Sotheby's в Монтерее (штат Калифорния) единственного сохранившегося экземпляра модели Porsche Type 64 сорвалась из-за досадной оговорки ведущего аукциона, передает newsru.com. Об этом инциденте, произошедшем 17 августа сообщает Bloomberg.

В начале торгов ведущий заявил, что стартовая цена машины составляет 30 млн долларов. Удивленные такой высокой ценой (ранее сообщалось, что за машину планируется выручить порядка 20 млн долларов) участники торгов начали стремительно повышать ставки, и буквально за минуту цена выросла до 70 млн долларов.

В этот момент ведущий сослался на плохое произношение и заявил, что речь идет о 13 и 17 млн долларов соответственно, после чего на экране с информацией о торгах появились исправленные цифры. В зале поднялся недовольный гул, и никто из участников не захотел повышать ставку. В итоге автомобиль не был продан, а публика покинула зал. При этом некоторые из участников обвинили организаторов аукциона в жульничестве.

Porsche Type 64 был представлен в 1939 году, а всего было изготовлено три экземпляра этой модели. Примененные в Porsche 64 решения, включая обтекаемые формы кузова, и расположенный в задней части двигатель, позднее перекочевали в серийные модели компании.

Модель Porsche 64 была разработана по заказу компании Volkswagen для так и не состоявшейся из-за войны гонки Берлин — Рим, которая должна была стать своеобразной рекламой новых немецких автобанов, а также модели KdF-Wagen (знаменитый "Жук"). Автомобиль представляла собой гоночную версию KdF-Wagen – от оригинальной модели автомобилю достались трансмиссия, двигатель (его мощность была увеличена до 32 лошадиных сил) и подвеска.

Из-за Второй мировой войны единственный собранный экземпляр Type 64 перешел в собственность Германского трудового фронта, а проект был свернут, но Фердинанд Порше инициировал сборку еще двух Type 64. При этом третий автомобиль получил шасси первого Type 64, который пострадал в аварии. Именно последняя из собранных машин перешла в собственность семьи самого Порше. Затем автомобиль сменил еще двух владельцев и дошел до наших дней в неизменном виде.

Как отмечает Motor.ru, некоторые эксперты считают неправильным, что СМИ называют Type 64 первым в мире автомобилем Porsche. Так, по словам главы архива Porsche Фрэнка Юнга, Type 64 действительно был разработан Фердинандом Порше, но одноименная компания на тот момент еще не была основана. Поэтому первым Porsche многие специалисты считают родстер 356 1948 года выпуска, который в настоящее время находится в музее в Штутгарте. 

Видео здесь.
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