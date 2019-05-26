Китайский художник выставил на аукцион ноутбук с шестью самыми опасными вирусами
26 мая 2019 22:49
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Китайский художник Гуо О Донг продаёт через аукцион ноутбук с шестью компьютерными вирусами, которые считаются одними из самых опасных в мире. Для продажи он создал сайт, где ведёт прямую трансляцию работы ноутбука. Проект называется "Постоянство хаоса".
Сообщается, что вирусы WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, DarkTequila и BlackEnergy нанесли человечеству экономический ущерб на общую сумму в 95 миллиардов долларов. Об особенностях одной из этих вредоносных программ Лайф уже рассказывал.
Аукцион по продаже ноутбука завершится днём 27 мая.
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