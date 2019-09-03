Голограмма Уитни Хьюстон даст концерты в 2020 году
3 сентября 2019 20:51
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— Тур станет невероятным зрелищем. Мы старались сделать шоу максимально достоверным, — рассказал Сет Фабер, старший вице-президент по маркетингу компании Primary Wave, владеющей правами на изображение исполнительницы.
"Лазерная певица" создавалась несколько лет компанией, которая также работала над голограммами музыкантов Роя Орбисона и Эми Уайнхаус.
Фото: pixabay
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