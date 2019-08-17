Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы

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Меган вместе с супругом Гарри и их трёхмесячным сыном Арчи планируют посетить шотландское поместье Балморал, где сейчас пребывает королева. Таким образом Елизавета решила заранее предупредить Маркл о необходимости соблюдения строгого стиля в одежде.Королева считает джинсы одеждой для работяг. Также она недовольна тем, что Меган носит обувь на танкетке и платья длиной выше колена.