Эйфелева башня погасит огни и закроется для туристов в память о Шираке
26 сентября 2019 19:44
54
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
"Сегодня с 21.00 огни на Эйфелевой башне будут погашены в память о Жаке Шираке. Также с этого времени на башне не будет посетителей - мы не можем обеспечить безопасность гостей, когда иллюминация не горит", - сказал собеседник агентства.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
422
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
401
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
566
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
390
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
872
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
447
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1113
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
777
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1020
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1185
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
634
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2498
Мероприятия