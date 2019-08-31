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Новости /  В мире  

YouTube выплатит штраф до 200 млн долларов за сбор информации о детях

31 августа 2019 10:01
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YouTube выплатит штраф до 200 млн долларов за сбор информации о детях
Мера будет включать в себя отключение на YouTube таргетированной рекламы, которая ориентирована на детей.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ожидается, что соглашение также предусматривает изменения политики видеохостинга в отношении детского контента, пишет в свою очередь Wall Street Journal.

По словам источника газеты, это будет включать в себя отключение на YouTube таргетированной рекламы, которая ориентирована на детей. Ранее сообщалось, что YouTube нарушил закон о защите личных сведений детей в интернете, который требует от компаний уведомлять родителей в случае сбора информации.

Авторы жалобы потребовали от видеохостинга выплатить за каждое нарушение до 41,4 миллиона долларов при том, что, по их мнению, от действий компании могли пострадать 23 миллиона несовершеннолетних, передает Радио Маяк.
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