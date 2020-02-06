В аэропорту Стамбула самолет после посадки развалился на части
6 февраля 2020 11:13
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В стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен вечером 5 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части самолет Boeing 737-800 компании Pegasus Airlines. Лайнер со 171 пассажиром и шестью членами экипажа на борту следовал из аэропорта Аднан Мендерес города Измир.
Самолет во время посадки не смог удержаться на ВПП, пробил ограждающие конструкции и выкатился. При ЧП никто не погиб, 120 человек, получивших травмы, были направлены в близлежащие больницы, сообщили власти Стамбула. Причиной происшествия стали плохие погодные условия, пишет Газета.ру.
Фото pixabay.com
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