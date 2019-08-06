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Новости /  В мире  

В Гане 96-летний местный житель женился на женщине, которая младше него всего на три года

6 августа 2019 10:10
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В Гане 96-летний местный житель женился на женщине, которая младше него всего на три года
Они прожили более 50 лет.

Об этом во вторник, 4 августа, сообщил портал Starr Fm Online.

Джейм К. Андорфал и его невеста Маргарет Мануэль познакомились в 1960-е годы. Они прожили более 50 лет, воспитали девять детей, но на регистрацию брака решились только сейчас.

Церемония бракосочетания проходила в Церкви Пятидесятницы. «Молодожены» пришли в белой одежде. По словам священника, который руководил церемонией, «раньше браки были дольше благодаря взаимопониманию», пишут "Известия".

«Если пара способна прожить 50 лет под одной крышей, это значит, что они понимают друг друга», — сказал он о решивших пожениться долгожителях.

Фото: starrfm.com.gh
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