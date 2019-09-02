Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамских островах стал ребёнок
2 сентября 2019 13:33
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Жертвой урагана "Дориан" стал семилетний мальчик. Это случилось на островах Абако на севере архипелага Багамские острова, сообщает газета Bahamas Press.
Ребёнок утонул, когда его семья пыталась спастись от удара стихии. Его сестра пропала без вести. Мальчик стал первой жертвой "Дориана" на островах Абако. До этого человек погиб в Пуэрто-Рико: из-за сильного порыва ветра пожилой мужчина сорвался с крыши.
Согласно последним данным, "Дориан", который сформировался над водами Атлантики, усилился до максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона. Стихия движется к побережью США со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в его пределах превышает 82,7 м/с.
Американские власти объявили массовую эвакуацию в Южной Каролине, Джорджии и Флориде, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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