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Новости /  В мире  

Число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 44,5 тысячи

12 февраля 2020 09:18
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Число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 44,5 тысячи Из них 1 тысяча 113 человек скончались, 4 тысячи 740 излечились.
Из них 1 тысяча 113 человек скончались, 4 тысячи 740 излечились.

Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс 15 человек, смертельных случаев – на 97. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы ещё в 24 государствах, передает Радио Маяк.
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