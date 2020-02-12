Число случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 44,5 тысячи
12 февраля 2020 09:18
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Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс 15 человек, смертельных случаев – на 97. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы ещё в 24 государствах, передает Радио Маяк.
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