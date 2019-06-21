Полиция разогнала протест перед зданием парламента Грузии
21 июня 2019 11:52
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Спецназ разогнал протестовавших перед зданием парламента в центре Тбилиси, применив специальную технику, трансляции с места вели грузинские телекомпании.
По информации грузинского Первого канала, которую приводит РИА "Новости", спецназ расчистил территорию, прилегающую к парламенту, однако митингующие пока не расходятся до конца. Полиция начала задерживать отошедших на другие улицы участников акций. По данным телеканала "Рустави 2", спецназ гонится за активистами по дворам.
Водомёты пока что стоят на проспекте около парламента, спецназ продолжает применять резиновые пули. Скорая помощь работает с пострадавшими, число которых, по последним данным, составило почти 70, из которых 38 — правоохранители.
Кроме того, по данным СМИ, среди пострадавших есть как минимум один журналист.
Согласно заявлению грузинского Министерства внутренних дел, действия участников протестов правоохранители расценивают как "попытку массового переворота".
— Несмотря на призывы МВД, участники акции продолжали вторжение в здание, попытку противостоять полиции и не повиноваться их законным требованиям, — отметили в ведомстве.
Напомним, причиной митинга стало участие депутата ГД РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, которое обернулось скандалом, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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