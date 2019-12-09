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"Мисс Вселенной" в 2019 году стала представительница ЮАР

9 декабря 2019 09:33
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Мисс Вселенной в 2019 году стала представительница ЮАР
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

"Мисс Вселенной" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико. Конкурс "Мисс Вселенная" в 2019 году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Ранее директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк сообщила РИА Новости, что наша страна пропустит конкурс из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы. Алина Санько от России примет участие в конкурсе "Мисс Мира", финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.
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