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Новости /  Общество /  Туризм  

Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы

27 августа 2019 12:08
127
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России.

Сервис путешествий Туту.ру составил список городов Европы, куда реже всего летали летом российские туристы. Рейтинг составлен на основе данных о покупках авиабилетов «туда-обратно» с вылетами с 1 июня по 31 августа 2019 года. Анализировались вылеты в Европу из любого города России.

Таких городов, куда за лето слетали не более одного туриста, два десятка. В топ 10 попали города с самым дорогим авиаперелетом, куда слетал всего один путешественник. В десятке оказались два французских города: Страсбург и Биарриц.
Топ открывает Молде — норвежский город роз и джаза. На второй строчке один из крупнейших городов Румынии Яссы. Замыкает тройку Шаннон — самый «молодой» город Ирландии и единственный, который был основан после Второй Мировой войны.
В список редких попали также такие города: Памплона (Испания), Рованиеми (Финляндия), Познань (Польша), Страсбург (Франция), Миконос (Греция), Умео (Швеция), Биарриц (Франция), Тромсё (Норвегия), Грац (Австрия), Лугано (Швейцария), Лиепа (Латвия), Ювяскюля (Финляндия) и другие.
А вот 10-ка самых популярных европейских городов этого лета: Тиват, Бургас, Прага, Барселона, Рига, Ларнака, Париж, Берлин, Салоники и Рим.

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