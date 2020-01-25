Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
25 января 2020 10:40
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Роспотребнадзор поручил территориальным органам оказывать содействие потребителям туристических услуг в случае нарушения их прав из-за ситуации с распространением нового коронавируса в Китае. Об этом говорится на сайте ведомства.
По закону потребитель может обратиться в суд для расторжения договора о реализации туристических услуг. В этом случае до начала путешествия клиенту возвращаются денежные средства в полном объеме, а после – пропорционально стоимости не оказанных туристу услуг. Ростуризм рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам – приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации. При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, передает Радио Маяк.
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