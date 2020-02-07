В Самаре возможны временные затруднения движения по Северо-Восточной магистрали
7 февраля 2020 17:32
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В связи с производством работ по подключению к централизованной сети водоснабжения объекта строительства (жилого многоэтажного дома) на территории города Самара в период с 08:00 8 февраля до 17:00 17 февраля возможны затруднения при движении транспорта по Северо-Восточной магистрали (вблизи пресечения с ул. Кузбасская и ул. Мусоргского).
Движение общественного транспорта - автобусов №№ 11, 61 и «маршруток» №№ 247, 261 - будет организовано по прежним трассам следования, передает пресс-служба горадминистрации.
Движение общественного транспорта - автобусов №№ 11, 61 и «маршруток» №№ 247, 261 - будет организовано по прежним трассам следования, передает пресс-служба горадминистрации.
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