В Самаре стартует новый формат работы общественного транспорта: проект «М-шаттлы»

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В Самаре стартует новый формат работы общественного транспорта. Для удобства пассажиров и улучшения транспортного сообщения между центральными и отдаленными районами по городу будут работать специальные маршруты в рамках проекта «М-шаттлы». «Пилот» Департамента транспорта Администрации Самары включает в себя автобусные подвозные маршруты к станциям метрополитена. Обращаем внимание горожан на то, что движение специальных автобусов до метро будет организовано в режиме экспресса – без промежуточных остановок.«М-шаттлы» начнут следовать с 3 февраля 2020 года. А 31 января будет осуществляться тестовый выезд по гибридным маршрутам «автобус-метро-автобус». Также предусматриваются поездки на «М-шаттлах» в форматах «автобус-метро», «метро-автобус».На первом этапе реализации проекта «М-шаттлы» спецавтобусы будут работать в режиме подвоза к двум станциям метро: «Московская» и «Юнгородок». При этом стартом поездки по гибридному маршруту может быть любая станция метрополитена, после чего у пассажиров есть возможность пересесть на автобус-шаттл.К важным преимуществам такого способа доставки относится и экономия на стоимости проезда - на маршрутах внедряется единый билет. Таким образом, пассажир разово оплачивает проезд в «М-шаттле» любого из действующих в рамках проекта маршрутов. И за эту стоимость едет, к примеру, сначала в специальном автобусе, затем после пересадки – в метро, после чего снова в автобусе. При этом дополнительно оплачивать проезд в указанных видах транспорта не требуется.Вместе с тем, исходя из специфики маршрутов и системы валидации поездок, в таком формате доставки пассажиров проезд предусмотрен только по транспортным и социальным картам. Стоимость проезда составляет 29 рублей. Льготники смогут оплатить проезд школьными и студенческими картами (соответственно, по льготным тарифам), а также всеми видами безлимитных транспортных карт. Оплата проезда за наличный расчет и по банковским картам не предусмотрена.Напомним, в случае необходимости приобрести транспортную карту можно на станциях метрополитена, в офисах продаж «Объединенной транспортной карты» либо в отделениях Почты России.Маршруты подвоза автобусами к метро в рамках проекта «М-шаттлы»:- М1 – железнодорожный вокзал (остановка общественного транспорта «Железнодорожный вокзал») - станция метро «Московская»;- М2 – пересечение улиц Владимирская и Пензенская (остановка общественного транспорта «Улица Владимирская») - станция метро «Московская»;- М3 – кинотеатр «Луч» (остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Луч») - станция метро «Юнгородок»;- М4 – Восточный поселок (остановка общественного транспорта «Магазин» на Зубчаниновском шоссе) - станция метро «Юнгородок».Движение «М-шаттлов» предусмотрено только по рабочим дням.График работы «М-шаттлов»:- с 06:30 до 09:30 – по будним дням с интервалом движения в 10 минут;- с 16:00 до 22:00 – по будним дням с интервалом движения в 10 минут.Для беспрепятственного прохода пассажиров, оплативших проезд в «М-шаттле», на всех станциях метро будут работать отдельные турникеты. Такие специальные турникеты будут выделены на входах на станциях метро для пассажиров, совершающих пересадку на «М-шаттлы». При необходимости сотрудники метрополитена окажут консультативную помощь.Как пользоваться транспортом в рамках проекта «М-шаттлы»:- зайдя в шаттл, достаточно единожды оплатить проезд - поездка в формате «автобус-метро-автобус», «автобус-метро», «метро-автобус» засчитывается как одна;- для оплаты проезда в автобусе-шаттле нужно приложить транспортную карту к валидатору или предъявить социальную карту водителю;- для оплаты проезда в метро при входе необходимо пройти через специально выделенный терминал, на каждой станции обозначенный табличкой с символом метро и надписью «М-шаттлы», приложить транспортную или социальную карту к валидатору на специально выделенном турникете;- доехав на автобусе-шаттле до станции метрополитена, в метро нужно приложить карту к специальному турникету (повторной оплаты не будет - система автоматически распознает, что пассажир ехал на специальном подвозном автобусе), после чего дождаться зеленого сигнала турникета и пройти на посадочную площадку;- выйдя из метро, при необходимости пассажир сможет снова пересесть в автобус «М-шаттлы», предъявив социальную карту или приложив транспортную карту к валидатору (для фиксации поездки);- доехав изначально на метро до пункта пересадки на автобус-шаттл, в автобусе нужно предъявить социальную карту водителю или приложить транспортную карту к валидатору (повторной оплаты не будет - система автоматически распознает, что пассажир ехал на метро по маршруту «М-шаттлы»).Отметим, что эффективность нового формата транспортного сообщения будут изучать, анализировать и оценивать специалисты профильного департамента. В дальнейшем, при положительном опыте и востребованности «М-шаттлов», будет рассмотрен вопрос об открытии дополнительных маршрутов.Подчеркнем, что проект «М-шаттлы» важен с точки зрения обеспечения условий внедрения цифровых технологий, связанных с валидацией проезда, в рамках реализации проекта «Умный город». Также новый формат транспортных услуг направлен на создание комфортных условий для горожан и эффективное управление городским хозяйством, что соответствует принципам проекта «Умный город», передает пресс-служба горадминистрации.