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«РЖД» вслед за спросом может увеличить до 700 количество дополнительных поездов на новогодние праздники 

27 ноября 2020 19:14
183
«РЖД» вслед за спросом может увеличить до 700 количество дополнительных поездов на новогодние праздники 

При увеличении спроса пассажиров на перевозки в новогодние и рождественские праздничные дни АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») может назначить до 700 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января.

Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск.

Также предусмотрены дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону – в Имеретинский Курорт и Кисловодск.

Железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличения количества дополнительных рейсов либо включения дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

По наиболее популярным маршрутам зимнего отдыха в период новогодних и рождественских праздников будут курсировать специальные и туристические поезда.

Так, любители активного отдыха смогут воспользоваться поездами № 99/100 «Горнолыжный экспресс» Москва – Апатиты, № 17/18 «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону – Роза Хутор или «Ласточкой» № 808С/808Э Ростов-на-Дону – Краснодар – Роза Хутор, которые будут курсировать в праздничные дни к популярным горнолыжным курортам. Для удобства пассажиров в составах предусмотрены дополнительные багажные места для спортивного инвентаря.

Для перевозки организованных детских групп планируется назначить 10 специальных поездов, которые отправятся из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и Санкт-Петербурга в направлении Котласа и Великого Устюга.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

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На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры. Политика региона
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Получить налоговое уведомление на уплату имущественных налогов можно в рабочую субботу
27 ноября 2020  17:37 
Получить налоговое уведомление на уплату имущественных налогов можно в рабочую субботу
1 декабря - последний день, когда можно оплатить имущественные налоги за 2019 год. Уже с 2 декабря неплательщикам начнут начисляться пени. Экономика региона
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Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
27 ноября 2020  12:52 
Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
В том числе, выделены средства на финансирование двух первоочередных объектов, по поводу которых Леонид Симановский обращался с отдельным письмом в Минфин РФ. Строительство
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Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
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24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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