С этой осени правила начисления платы за вывоз мусора меняются

Теперь стоимость будет зависеть не от объема контейнера, который легко увеличить прессом, а от фактического веса отходов. 2026 год — переходный, с 2027 года прежние тарифы пересчитают на массу по данным территориальной схемы. Это должно сделать ценообразование прозрачным, но несет риски небольшого роста платежей, рассказала URA.RU юрист по жилищным вопросам София Разумовская.

«Суть изменений в том, что с 1 сентября 2026 года тарифы на обработку, обезвреживание, захоронение и утилизацию мусора будут считать не за кубометры, а за килограммы и тонны. Раньше платили за объем, который легко „надуть“ (спрессованный мусор занимает меньше места). Теперь — за фактическую массу», — объяснила София Разумовская.

Это означает, что для 2027 года старые долгосрочные тарифы, рассчитанные на объем, пересчитают на массу по данным территориальной схемы. По словам эксперта, в ряде случаев новая мера может привести к понижению расходов.

Если на объекте обращения с отходами (например, на полигоне или в пункте приема) нет работающих весов, они сломаны или учет ведется с ошибками, то часть расходов оператора исключают из расчета тарифа с применением понижающего коэффициента 0,5. То есть вполовину меньше, чем было ранее.

«Но также переходный период может дать рост тарифа. Если фактическая масса окажется больше расчетной, платеж вырастет. А если у оператора нет весов, он недополучит деньги и может заложить эти потери в тариф на следующий год.

Платить будем честнее — за реальный вес отходов», — добавила собеседница агентства.

В квитанции сумма зависит от тарифа регионального оператора и норматива на человека. С переходом на массу тариф пересчитают. В 2027 году возможен рост, но он будет сдерживаться формулой 0,5 при отсутствии весов и ограничением по кредитам, выданным регоператорам.

«Для жителей в многоквартирных домах принцип начисления (норматив×тариф×число жителей) сохранится, но сам тариф может измениться. В итоге платеж либо останется прежним, либо немного вырастет — в зависимости от региона и фактического веса мусора», — подчеркнула София Разумовская.

Таким образом, переход на расчет по массе — это шаг к более объективному ценообразованию. Но для жителей многоквартирных домов он пока не означает кардинального изменения принципа начисления платы. Рост платы будет зависеть от конкретных решений региональных властей и работы операторов.

Плату по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги можно сократить, если вы не проживали дома несколько недель. В частности, можно сделать перерасчет за услуги с ТКО.