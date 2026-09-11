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В Самаре по нацпроекту Инфраструктура для жизни отремонтирован 41 участок дорог

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В Самаре по нацпроекту Инфраструктура для жизни отремонтирован 41 участок дорог

В 2026 году в Самаре по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован 41 участок автомобильных дорог общей протяжённостью 40,3 км.

Перечень объектов ремонта 2026 года формировался исходя из нормативного состояния дорог, социальной значимости и обращений жителей. В него вошли 40 участков дорог городского значения, в том числе по улицам Просторной, Медицинской, Бакинской, Степана Разина, Венцека, Спортивной, Красноармейской, Владимирской, Молодогвардейской, Дачной, Лукачёва, Волгина, Теннисной, Юбилейной, Металлистов, Нагорной.

Обновлённые дороги ведут к образовательным и медицинским учреждениям, а также к местам отдыха горожан. Особое внимание в процессе ремонта уделялось повышению безопасности для всех участников дорожного движения.

Так, в рамках ремонта дороги по улице Владимирской был построен недостающий тротуар возле Классического лицея, устроены подходы к пешеходным переходам и пандусы для маломобильных граждан, уложена тактильная плитка. «Приятно, что при ремонте подумали не только о дороге, но и о тех, кто ходит пешком. Теперь ученики могут добираться до лицея безопасно и с комфортом», — отмечает советник по воспитанию и учитель ОБЗР Классического лицея Антон Богданов.

Также в Самаре по нацпроекту проведён ремонт ключевого участка дороги регионального значения — Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км. Дорога входит в перечень дорог опорной сети Самарской области и является главной транспортной магистралью областного центра. Интенсивность движения по ней превышает 100 тыс. автомобилей в сутки.

В рамках ремонта дороги приведены в нормативное состояние люки и дождеприёмные решётки, заменён верхний слой дорожной одежды. Устройство современного высокопрочного материала — щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем — позволит обеспечить устойчивость дорожного покрытия Московского шоссе к внешним воздействиям.

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