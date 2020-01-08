Фрунзенский мост в Самаре: специалисты проведут мониторинг интенсивности движения автомобилей

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Перед новогодними праздниками жителям Самары и Самарской области был преподнесен один из самых ожидаемых подарков – 31 декабря 2019 г. открыто движение автомобилей по Фрунзенскому мостовому переходу.Сейчас Фрунзенский мост и съезды с него работают в тестовом режиме, с ограничением скоростного режима движения (до 40 км/ч) на небольшом участке по ул. Фрунзе, где продолжаются работы по устройству съездов транспортной развязки. Тем не менее, автомобильный транспорт по мостовому переходу уже сейчас может проехать в обе стороны. За время работы мостового перехода в тестовом режиме специалистами будет проведен мониторинг интенсивности движения автомобилей по объекту, режимов работы светофоров, уличного освещения, сооружений мостового перехода для выявления возможных недочетов и их оперативного устранения. Официальный ввод в эксплуатацию готовых участков Фрунзенского мостового перехода запланирован в марте 2020 г.Фрунзенский мост имеет большое значение для Самарского региона. Он станет еще одним связующим звеном городской транспортной сети, которое разгрузит другие мосты, обеспечит выход на автодорогу от ул. Шоссейная до границы городского округа Самары, свяжет новый район «Южный город» и Самарское Заречье с историческим центром города. В перспективе мостовой переход обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя шестиполосный cталежелезобетонный мост через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонный мост через заболоченное озеро Банное (длина – 79,6 м), транспортную развязку и путепровод над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (длина – 70,7 м), транспортную развязку и пять подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также основной ход автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы - 2,67 км.