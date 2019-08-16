Новые номера можно вешать на машины и мотоциклы
16 августа 2019 13:30
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В МВД России официально разъяснили ситуацию с выдачей государственных номеров нового образца для мотоциклов и японских праворульных машин. Автовладельцы и мотоциклисты имеют право самостоятельно обратиться в частные фирмы и напечатать знак за свой счет. Стоит это порядка 1,5–2 тыс. руб. Ездить с таким номером разрешено. В подразделениях ГИБДД будут пока выдавать знаки старого образца, пишет "Коммерсантъ".
В МВД России по запросу “Ъ” разъяснили ситуацию с применением автомобильных номеров нового образца. Речь идет о применении нового ГОСТ Р 50577–2018, который вводит, в частности, новые двухстрочные задние номера для владельцев японских машин и новые уменьшенные мотоциклетные знаки.
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа,— пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.— Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию.
Следует учесть, что указанные знаки могут быть изготовлены организациями, имеющими свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств».
Подобные свидетельства выдаются ГИБДД на каждый типоразмер знаков, автовладелец имеет право попросить сотрудников фирмы документ показать. В сети уже активно рекламируются услуги компаний, готовых изготовить номер по новому стандарту, средняя цена — 1,5–2 тыс. руб. за один знак.
Что касается регистрационных подразделений ГИБДД, то они пока продолжат выдавать номера, соответствующие старому стандарту 1993 года, пояснила Ирина Волк. Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения МВД ранее уже заказал несколько партий госзнаков для регионов — в техзадании указывается старый ГОСТ.
Фото: pixabay.com
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