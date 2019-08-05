В Самаре появится новая двухполосная дорога

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В Самаре жилом квартале «Новая Самара» началось строительство двухполосной автомобильной дороги, которая свяжет Московское шоссе с Красноглинским. Завершить работы планируется в ноябре текущего года.Общая протяженность дороги – 1,313 км. Каждая из полос – по три с половиной метра. В первые три месяца проведения строительных работ на данном объекте проложат наружные сети водоснабжения и канализации, а также электроосвещение.Объект реализуется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года.Новая дорога разгрузит существующие проездные пути по поселку Мехзавод, повысит транспортную доступность для 26 тысяч жителей жилого микрорайона «Новая Самара», позволит пустить маршруты общественного транспорта.Кроме того, автомобильная дорога повысит транспортную доступность новой общеобразовательной школы на 1200 мест, строительство которой начнется здесь в текущем месяце в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». А в 2020 году образовательное учреждение распахнет двери для учащихся не только микрорайона «Новая Самара», но и Мехзавода, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com