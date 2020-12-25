На Московском шоссе в Самаре построят ещё один тоннель

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Областную столицу ждут большие дорожные стройки. Новая транспортная развязка с тоннелем должна появиться на пересечении Московского шоссе и улица Авроры.

О подробностях новой стройки сообщает издание 63.ру. Развязку планируют сделать аналогичной той, что уже функционирует на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там есть тоннель.

Когда начнутся дорожные работы, подъездные пути придётся временно закрывать. А вот, когда это произойдёт, точной информации пока нет. Потому что пока идёт проектирование участка, а затем его ещё ждёт детальная экспертиза.

Предварительно известно, что протяжённость новой дороги по улице Аврора будет 2,5 километра и там будет 4 полосы. Возможно, появится надземный пешеходный переход.

Также отмечается, что на время строительства тоннеля участок Московского шоссе в районе Центрального автовокзала придется перекрывать, а водителям искать пути объезда.

Но прежде, чем приступить к реализации планов необходимо будет подготовить территорию, которая сейчас занята застройкой, пишет ГТРК Самара.

Фото pixabay.com