Строительство развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой в Самаре просят отложить

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Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев попросил отложить строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой. С таким письмом 21 декабря он обратился к губернатору Дмитрию Азарову. Начало работ запланировано на 2021 год.



Строительство, рассчитанное на три года, потребует длительного закрытия движения по Ново-Садовой «без предварительного строительства дублеров и поперечных улиц для возможности объезда», уточняет депутат. «С учетом того, что фактически улица Ново-Садовая является одной из трех продольных магистралей города, ее закрытие на этом участке приведет к колоссальным пробкам, что крайне негативно отразится на экономике и экологии города, а также на настроениях людей в наше и без того трудное время», — заявляет г-н Матвеев. В связи с этим он полагает, что стоит до запуска стройки «тщательно изучить последствия реализации проекта в существующим виде» и, возможно, отложить его, пока не будут достроены новые участки улиц XXII-го партсъезда и Авроры, которые соединят их с Ново-Садовой. По ним можно было бы тогда организовать объезд строящейся развязки.



«СО» ОНЛАЙН напоминает, что проект был разработан достаточно давно, еще в 2011–2012 гг. При этом целесообразность развязки до сих пор вызывает вопросы, во всяком случае вложенные в нее средства могут не привести к сопоставимому улучшению дорожной ситуации на данном участке. По данным депутата, в проект планирует вложить 3,6 млрд рублей, ранее называлась сумма в 4,5 млрд.