Областной Минтранс успел расстаться с «Больверком» по хорошему

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27 ноября на финальном этапе контракта минтранс опубликовал сообщение о том, что стороны по обоюдному согласию расторгли договор и претензий друг к другу не имеют. «Больверк» успел освоить 118,76 млн руб.На данный момент остается незакрытым другой контракт минтранса с близкой «Больверку» компанией — «Автотранссервис». Та обязалась построить в регионе дороги более чем на 583 млн рублей.