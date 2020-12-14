         На Московском шоссе в Самаре построят еще одну высотку

ООО "Специализированный застройщик "СК Владимир" на общественных слушаниях получило одобрение на отклонение от предельных параметров при строительстве высотного жилого дома на пр. Кирова, 399 Б.
Под застройку пойдут три земельных участка общей площадью 8,4 тыс. кв. м, расположенных на пересечении Московского шоссе с ул. Бубнова.
Под парковку возле нового МКД запланировано 0,5 машиноместа на одну квартиру, пишет Волга Ньюс.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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