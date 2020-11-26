Хинштейн: «Необходимо утвердить регламенты охраны для исторического поселения, и только потом выдавать разрешения на строительство новых домов»

202

Сегодня, 26 ноября, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн принял участие в online-заседании проектного офиса под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений федерального (регионального) значения.

Власти области и города, депутаты, архитекторы и общественники детально обсудили предмет охраны исторического поселения и сопряженную с ним тему завершения объектов долевого строительства.

Участники совещания пришли к единому мнению: необходимо соблюсти интересы дольщиков и при этом максимально сохранить средовую историческую застройку.

Оживленная дискуссия развернулась вокруг темы средовой застройки – старинных домов (так называемых ценных градоформирующих объектов, далее — ЦГФО), которые наряду с памятниками архитектуры должны стать главным наполнением исторического поселения: сформировать облик старинных кварталов.

На предшествующем заседании проектного офиса его участники предложили разделить список ЦГФО так, что под охрану в итоге попадает лишь половина выявленных на территории исторического поселения таких объектов. «Согласиться с этим я не могу, потому что львиная доля старинных домов, таким образом, остается «за бортом», и мы постепенно будем ее лишаться, а, значит, и ценной средовой застройки», — обозначил свою позицию Александр Хинштейн.

Поддерживая мнение разработчика проекта исторического поселения Виталия Стадникова, депутат выступил за сохранение изначального утвержденного экспертами списка ЦГФО — это 651 здание. «Необходимо принять полный список ЦГФО в границах исторического поселения, не деля его на части, которые попадают в объединенные зоны охраны и не попадают», — заявил Александр Хинштейн. Его позицию поддержало большинство участников совещания.

Еще один важный вопрос – включение в предмет охраны исторического поселения кварталов старой Самары. В региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия сочли, что три квартала (13, 14 и 15 ), примыкающие к Хлебной площади, не стоит включать в охранную зону. Эту территории целесообразнее пустить «на развитие» города. Такая постановка вопроса также не вызвала отклика у Александра Хинштейна. По убеждению депутата, именно на этой территории – самой старинной в городе, сосредоточено больше всего памятников архитектуры и средовой застройки.

Депутат предложил областному управлению пересмотреть свою позицию по данному вопросу, проконсультировавшись с экспертным сообществом.

Одна из самых больных тем, рассмотренных на заседании проектного офиса – строительство новых домов на территории старой Самары и тот факт, что новые высотки перекроют вид на Волгу. К сожалению, именно к таким последствиям ведет затягивание процесса утверждения зоны охраны и принятия регламентов для исторического поселения. В настоящее время застройщики продолжают получать разрешения на строительство высоток в историческом центре города.

«Утвердим объединенную зону охраны, и только потом будем выдавать разрешения на строительство. А пока у нас нет моратория, несмотря на то, что он должен быть», — возмутился Александр Хинштейн.

В заключение встречи обсудили вопросы, связанные с новыми домами, которые уже начали возводить в историческом центре, в том числе, под расселение обманутых дольщиков. По убеждению Александра Хинштейна из списка этих домов необходимо исключить в первую очередь те, к строительству которых еще не приступали, а также объекты, число дольщиков в которых минимально (от 1 до 10), предусмотрев варианты расселения в другие дома, или же перенести возведение новостроек за пределы исторического поселения. «Необходимо соблюсти баланс — достроить незавершенные объекты и обеспечить людей жильем, но не в ущерб историческому центру», — резюмировал депутат. Участники заседания идею поддержали: список новостроек в центре будет пересмотрен по такому принципу.

Заседание проектного офиса подытожило очередной этап работы по включению Самары в перечень исторических поселений. С учетом принятых сегодня решений будет завершено формирование проекта объединенной охранной зоны поселения. После документ направят на экспертизу в Минкультуры РФ. Затем проект рассмотрят в Правительстве области и на его основании утвердят предмет и регламенты охраны исторического поселения, передает hinshtein.ru.