Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре подключают к электроснабжению

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Энергетики Самарской сетевой компании приступили к завершающему этапу реализации проекта по подключению к электроснабжению строящегося Ледового дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. Специалисты уже проложили две кабельные линии напряжением 6 кВ от распределительной подстанции №234 до трансформаторной подстанции «Дворец спорта», встроенной в здание спортивного комплекса. В настоящее время проводятся монтаж оборудования и пуско-наладочные работы.

Общая мощность, необходимая для электроснабжения Дворца спорта, составляет 3,29 МВт – это серьезная нагрузка, которая обусловлена необходимостью дать питание холодильным установкам для нескольких ледовых арен, системе вентиляции помещений трехэтажного здания и прочему энергоемкому оборудованию.

Так как Дворец спорта является социально значимым объектом с круглосуточным режимом работы, он будет запитан по 2-ой категории надежности, что подразумевает быстрое переключение на резервный источник питания при временном отсутствии энергоснабжения.

Во Дворце спорта, кроме главной арены с трибунами на 5 тысяч мест, будут расположены ледовые площадки для хоккея, фигурного катания и керлинга, а также хореографический и спортивный залы. Планируется, что новый спортивный комплекс введут в эксплуатацию к осени следующего года. Энергетики ССК завершают пуско-наладочные работы