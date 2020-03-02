В Самарской области перекроют федеральную трассу М-5 из-за строительства моста
2 марта 2020 11:11
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В Самарской области в связи с капитальным ремонтом моста через реку Сарбай будет перекрыт участок федеральной трассы М-5 Урал. Ограничения начнут действовать с 15 марта по 10 мая. Об этом сообщает на официальном сайте Правительства Самарской области.
Речь идет об участке Урал-Муханово в Кинель-Черкасском районе.
Напомним, проектом предусмотрено уширение мостового сооружения и увеличение количества балок с шести до восьми, устройство лестничных сходов, строительство пешеходного тротуара, оборудование техническими средствами безопасности дорожного движения.
Общая протяженность объекта капитального ремонта - 250 м, в том числе моста 56 м. Срок завершения работ по государственному контракту - 15 октября, пишет ПроГородСамара.
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