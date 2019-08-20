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Новости /  Экономика /  Строительство  

Росавтодор разъяснил порядок финансирования строительства автомобильного обхода Тольятти

20 августа 2019 10:00
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Росавтодор разъяснил порядок финансирования строительства автомобильного обхода Тольятти
Строительство обхода с мостовым переходом через Волгу планируется начать в 2019 году.

Федеральное дорожное агентство Росавтодор готово предоставить Самарской области первые 2 млрд рублей на проект автомобильного обхода Тольятти после подписания регионом концессионного соглашения на его строительство. Об этом говорится в понедельник в сообщении ведомства.

Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу планируется начать в 2019 году и завершить к 2024 году. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, и предполагает строительство более 90 км автодорог и моста длиной 3,7 км., которые станут частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Общий объем инвестиций в проект оценивается в 130 млрд рублей.

В понедельник Счетная Палата РФ указала, что Росавтодор в первом полугодии 2019 года не профинансировал межбюджетный трансфер в 2 млрд рублей, который предусмотрен в 2019 году на строительство обхода Тольятти в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай". При этом распоряжение о распределении этих средств в область из федерального бюджета было подписано в апреле 2019 года.

"Субъекту была предоставлена возможность расходовать 2 млрд 056 млн рублей в 2019 году на реализацию проекта "Обход г. Тольятти"… но сам регион пока ей не воспользовался", - рассказали в Росавтодоре. Как пояснили в ведомстве, выделение средств также требовало наличие паспорта регионального проекта, соответствующего паспорту федерального проекта "Европа-Западный Китай". Этот документ был согласован в мае текущего года, а 6 июня 2019 подписано соглашение между Росавтодором и Самарской областью о выделении средств.

"По бюджетному законодательству средства предоставляются "по фактической потребности" – в данном случае, так как это ГЧП-проект, после подписания концессионного соглашения. В настоящее время такое соглашение субъектом ни с одним из потенциальных концессионеров не заключено", - добавили в Росавтодоре.

При этом в Росавтодоре отметили, что общий объем федеральных средств предусмотренный на проект составляет 67,36 млрд рублей, пишет futurerussia.gov.ru.
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