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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самарской области создадут Фонд защиты участников долевого строительства

20 сентября 2019 13:34
113
В Самарской области создадут Фонд защиты участников долевого строительства
Произойдет это 1 октября.

Фонд защиты участников долевого строительства позволит ускорить решение проблем обманутых дольщиков. Средства будут поступать из федерального и регионального бюджета и направляться до достройку проблемных объектов. Сейчас к рассмотрению заявлены уже 12 МКД, решение по ним примут специалисты федерального фонда, сообщает ТРК "Губерния".


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