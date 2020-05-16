Мясников опроверг заявления о занижении смертности от COVID-19 в России
16 мая 2020 10:27
178
В России точность диагноза смерти пациентов выше, чем в других странах, так как на коронавирус проверяют всех, у кого были любые симптомы. Об этом рассказал главврач Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников.
Врач отметил, что мир почему-то смущает низкий уровень смертности от COVID-19 в РФ, однако оснований для выводов о намеренном занижении статистики нет.
Говоря о статьях The Financial Times и The New York Times, в которых отстаивается подобная точка зрения, Мясников указал на некорректность приведенных сравнений. Так, в материалах говорится, что в апреле в Москве скончалось на 2 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций… Прирост смертности в Москве — 1800 случаев, и лишь 600 из них — от коронавируса. Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев», — указал специалист в эфире «Россия 24».
По последним данным, в РФ выявлено более 262 тыс. случаев заболевания COVID-19, скончались свыше 2,4 тыс. человек, выздоровели 58 тыс. Таким образом, смертность составляет порядка 1%, пишут "Известия".
Фото: Pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
905
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1126
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1122
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1149
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
1019
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
1058
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2618
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1994
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2597
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2827
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2973
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3426
Мероприятия