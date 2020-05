Мясников опроверг заявления о занижении смертности от COVID-19 в России

178

В России точность диагноза смерти пациентов выше, чем в других странах, так как на коронавирус проверяют всех, у кого были любые симптомы. Об этом рассказал главврач Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников.Врач отметил, что мир почему-то смущает низкий уровень смертности от COVID-19 в РФ, однако оснований для выводов о намеренном занижении статистики нет.Говоря о статьях The Financial Times и The New York Times, в которых отстаивается подобная точка зрения, Мясников указал на некорректность приведенных сравнений. Так, в материалах говорится, что в апреле в Москве скончалось на 2 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.«Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций… Прирост смертности в Москве — 1800 случаев, и лишь 600 из них — от коронавируса. Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев», — указал специалист в эфире « Россия 24 ».По последним данным, в РФ выявлено более 262 тыс. случаев заболевания COVID-19, скончались свыше 2,4 тыс. человек, выздоровели 58 тыс. Таким образом, смертность составляет порядка 1%, пишут " Известия ".Фото: Pixabay.com