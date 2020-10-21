Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом

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Заслуженный артист России Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщил ТАСС агент актера.

"Да, он госпитализирован", - сказал агент.

Сам Куценко в Instagram написал, что заразился коронавирусом. "Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги", - отметил он.

Актер также проинформировал, что в связи с госпитализацией перенесен на 8 декабря спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября.

53-летний Куценко известен зрителям ролями в фильмах "Антикиллер", "Турецкий гамбит", "Параграф 78" и многим другим.

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов