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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

1 декабря 2020 18:16
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Показатель смертности на 100 тысяч населения в области - 13,4, по стране - 27,72.

1 декабря в регионе подтверждено 255 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 102 в г.Самара
- 38 в г.Тольятти
- 17 в Богатовском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Большеглушицком районе
- 12 в Хворостянском районе
- 11 в Большечерниговском районе
- 10 в г. Отрадный
- 9 в г. Жигулёвск
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в Борском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Ставропольском районе

227 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 22610 случаев коронавируса.

Скончались 428 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; мужчины 48, 74 и 70 лет, женщина 62 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 57 лет, страдавший онкологическим заболеванием; женщины 82 и 65 лет, мужчина 73 лет; мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; женщина 67 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 13,4, по стране - 27,72.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 1,74.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7784, нарастающим итогом 1203013, передает пресс-служба оперштаба СО.

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