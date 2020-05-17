Я нашел ошибку
Главные новости: 
Всего в заявке
"Крылья Советов" прорабатывают вопрос возвращения игроков в Россию
Уставный капитал компании составляет 50 млн рублей.
Сбербанк зарегистрировал фармацевтическую компанию "Иммунотехнологии"
На сегодняшний день в регионе 322 человека выздоровели.
Еще 27 человек вылечились от коронавируса в регионе
Об этом сказал Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте.
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая
Глава региона отметил, что все обращения по выплатам, которые поступили ему лично, будут отработаны.
Дмитрий Азаров лично контролирует обращения медиков по выплатам
По словам президента, для сохранения этой цивилизации необходимо сосредоточиться на развитии высоких технологий.
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Для медработников области на государственный склад
В регион поступила очередная партия средств индивидуальной защиты
Объявлен жёлтый уровень опасности.
В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов
сегодня  Воскресенье,17 мая, 20:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/05:
USD 73.21
-0.72
EUR 79.13
-0.77
Новости /  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС  

Еще 27 человек вылечились от коронавируса в регионе

17 мая 2020 19:20
104
На сегодняшний день в регионе 322 человека выздоровели.
17 мая в Самарской области вылечились двадцать семь пациентов, в том числе двое детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

В Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 24 пациента, в том числе два ребенка.

Также завершили амбулаторное лечение 3 пациента из Ставропольского района, Сызрани и Самары.

На сегодняшний день в регионе 322 человека выздоровели, передает пресс-служба оперштаба СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
11 мая 2020  13:09
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
998
9 мая 2020  13:15
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Также робот напоминает о необходимости мыть руки.
В мире
1222
9 мая 2020  12:55
Я убит подо Ржевом. Легенды спорта читают стихотворение о войне
«Я убит подо Ржевом». Легенды спорта читают стихотворение о войне
  Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны.
75 лет ПОБЕДЫ
1153
9 мая 2020  11:30
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
  Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны.
75 лет ПОБЕДЫ
1182
9 мая 2020  10:20
Военнослужащие ЦВО стихотворением Клятва сыновей ответили на видеообращение ветеранов
Военнослужащие ЦВО стихотворением «Клятва сыновей» ответили на видеообращение ветеранов
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту.
75 лет ПОБЕДЫ
1109
9 мая 2020  09:42
Великую песню День Победы сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Великую песню «День Победы» сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки.
75 лет ПОБЕДЫ
1149
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
2633
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
2013
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
2623
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
2855
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
2998
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
3455
Весь список

Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные