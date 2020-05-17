Еще 27 человек вылечились от коронавируса в регионе

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В Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 24 пациента, в том числе два ребенка.Также завершили амбулаторное лечение 3 пациента из Ставропольского района, Сызрани и Самары.На сегодняшний день в регионе 322 человека выздоровели, передает пресс-служба оперштаба СО.