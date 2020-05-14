Военные ЦВО провели дезинфекцию Самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации

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Комплекс проведенных мероприятий позволит предприятию продолжить выпуск продукции.



Мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию Самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО «ОДК-Кузнецов» в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.



В ходе работ, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1 личный состав провел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, цехов, дорог и прилегающей территории завода.

Комплекс проведенных мероприятий позволит предприятию продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие провели дезинфекцию на Казанском авиационном заводе в Республике Татарстан.