61% работников Самарской области не готовы ставить прививку от COVID-19 ради выхода на работу

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работников Самарской области и выяснила, как они относятся к вакцинации от коронавируса.

Как оказалось, лишь 10% работников области считают, что делать прививку от COVID-19 до окончания испытаний — безопасно. 66% респондентов Самарской области утверждают обратное. Выше всего доля тех, кому это кажется безопасно — в сфере рабочего персонала и производства (по 17%). Кроме того, чем старше человек, тем более вероятно он считает, что делать прививку от COVID-19 в этом случае безопасно.

Ради того, чтобы безопасно ходить на работу, 23% респондентов региона готовы сделать эту прививку, однако большинство заявляет о неготовности (61%). Выше всего доля готовых всё также среди старших респондентов.

38% работников Самарской области заявили о том, что выберут не делать прививку от коронавируса вовсе, даже если у них появится такая возможность в 2021 году и все вакцины пройдут испытания, и подтвердится их эффективность. 16% в этом случае выбрали бы российскую вакцину, 22% — зарубежную. Каждый четвёртый затруднился с ответом на этот вопрос.

Выше всего доля тех, кто не стал бы ставить прививку вовсе — среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет, также эта доля высока среди женщин (34%). Готовых довериться российской вакциной больше всего среди старшего поколения. Выше всего доля тех, кто выбрал бы зарубежную вакцину — среди более молодых соискателей (каждый третий в возрасте от 18 до 24 лет).