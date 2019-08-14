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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Золото» и «серебро» выиграли пилоты аэроклуба ЦСКА/Самара на этапе Кубка мира по вертолетным гонкам

14 августа 2019 16:07
137
С 8 по 11 августа на аэродроме витебского аэроклуба ДОСААФ прошел очередной – 3-й этап кубка Мира по вертолетному спорту.
С 8 по 11 августа на аэродроме витебского аэроклуба ДОСААФ прошел очередной – 3-й этап кубка Мира по вертолетному спорту. В двух соревновательных
видах – «параллельная развозка грузов» и «параллельный слалом» – приняли участие экипажи из Беларуси, Украины, Польши, Чехии и России. От нашей страны было заявлено 10 сильнейших экипажей на вертолетах Ми-2 и Робинсон 44.

Аэроклуб Самарского филиала ЦСКА на соревнованиях в классе General представил экипаж Елена Прокофьева (МСМК)/Диана Риязова (МС), в классе
Masters – экипажи Виктор Дегтярь (ЗМС)/Пётр Васильев (ЗМС) и Виктор Коротаев (ЗМС)/Владимир Зябликов (ЗМС).

По итогам вертолетных баталий армейские виртуозы Виктор Дегтярь и Петр Васильев взяли «золото» в упражнении «Слалом». Елена Прокофьева и Диана
Риязова также выступили блестяще и завоевали серебряную медаль в упражнении «Развозка грузов».

Старший тренер-начальник команды вертолетного звена Самарского филиала ЦСКА, заслуженный тренер России Михаил Бибишев в беседе с пресс-центром
ЦСКА/Самара раскрыл детали выступления пилотов филиала:

- Наши спортсмены выступили успешно, особенно экипаж Виктора Дегтяря и Петра Васильева. В лиге Masters, в самой престижной дисциплине – «Слалом»
ребята взяли «золото», при чем победили сильных белорусских соперников в ожесточенной борьбе со счетом 2:0, показав великолепный стиль управления
вертолетом. Женский экипаж выступил хорошо, но не так удачно, как на московском этапе Кубка мира. Там они выступили феноменально! Здесь же наши девчата довольствовались серебряной медалью в дисциплине «Развозка грузов». Девушки имеют неплохие шансы на общий зачет, но пока вопрос участия в завершающем этапе кубка мира остается открытым из-за ряда организационных моментов.

"Соревнования в Витебске проходили в достаточно сложных погодных условиях: был дождь, с небольшими перерывами – все это изматывало спортсменов. Приходилось буквально ловить погоду, это сложно и физически, и психоэмоционально. Но мы справились и готовимся побеждать дальше", - добавил Михаил Бибишев.

Первые два этапа Кубка мира уже состоялись в Великобритании и России. Решающий, четвертый этап пройдет в сентябре в Польше, передает пресс-служба ЦСКА/Самара. 


Фото:  пресс-служба ЦСКА/Самара
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