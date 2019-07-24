Волейбольная команда «НОВА» провела товарищескую игру со сборной командой «iВолга 2.0»

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За время своего существования с 1993 года клуб «НОВА» прошел путь от первой лиги чемпионата России до Суперлиги, которую несколько раз покидал и вновь возвращался. С 2015 года волейболисты удерживают свои чемпионские позиции. Суперлиговцам есть, что рассказать молодым участникам Форума и поделиться секретами выживания даже в самых жестких условиях конкурентной борьбы.Перед матчем команда провела мастер-класс по подготовке к игре, где сделала разминку вместе с участниками Форума, а так же разобрала основные упражнения. Игру начал главный тренер, официально объявив чемпионат по волейболу открытым. После игры гости сделали фотографии со всеми желающими, а также вручили мяч с автографом главного тренера.«Очень понравилась атмосфера на Форуме, активные участники, приятно было смотреть на то, как они играют в волейбол. Вспомнил свои студенческие годы, смотря на них – был такой же энергичный. Были рады провести игру с такими спортивными участниками», – высказался главный тренер команды команды «НОВА»«PROспорт» – это смена для тех, кто выбрал путь здорового образа жизни, кто без спорта не представляет жизни, кто призывает заниматься и стремится развивать физическую культуру. Физическое и духовное здоровье, фитнес, любительский и профессиональный спорт, современные уроки физической культуры, инновационные технологии и основные тренды в развитии физической культуры, спорта и здорового образа жизни — ключевые идеи смены.Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» проходит с 23 по 31 июля 2019 на Мастрюковских озёрах. Форум проводится обновленном формате и охватывает абсолютно все области развития современной молодежи. Участниками форума — молодые люди от 18 до 30 лет из всех 14 регионов ПФО, а в федеральной смене «Наука и образование будущего» – молодежь всей страны.