В заключительном контрольном матче на зарубежном сборе "Крылья Советов" обыграли "Краснодар" - 2:1
7 июля 2019 22:46
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Соперник самарцев на прошлой неделе стал победителем Кубка "Париматч" Премьер, который проходил в Австрии с 26 июня по 4 июля. В рамках этого турнира команда Мурада Мусаева одержала три победы в трех матчах, обыграв ЦСКА, "Ростов" и "Спартак".
В сегодняшней встрече "Краснодар" был остановлен. На 38-й минуте наша команда вышла вперед. Александр Соболев отдал пас на Дмитрия Кабутова, который красивым дальним ударом перекинул мяч через голкипера "быков" – 1:0.
Соперник отыгрался сразу после перерыва. Намли ворвался в штрафную самарцев и мощным ударом поразил ближний угол ворот Сергея Рыжикова – 1:1.
На 75-й минуте команда Миодрага Божовича вырвала победу. Нападающий "Крыльев" Егор Голенков, который сегодня празднует день рождения, вышел один на один и со второй попытки расстрелял ворота Сафонова – 2:1, победа самарской команды.
Сегодня вечером "Крылья " возвратятся в Россию. Завтра наша команда соберется в Самаре, где продолжит подготовку к чемпионату РПЛ. Напоминаем, что в первом туре самарцы встретятся с московским ЦСКА. Этот матч состоится на "Самара Арене" 14 июля, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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