В самарском СК «Локомотив» пройдут всероссийские соревнования по фехтованию

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Среди участниц соревнований неоднократные победители и призеры первенств Европы и мира. Среди них и ведущие фехтовальщицы Самарской области Ирина Охотникова (бронзовый призер первенства Европы, чемпион России) и Екатерина Тарасова (бронзовый призер первенства мира, чемпион России).Турнир является отборочным для участия в молодежном первенстве Европы 2020 года.Соревнования проводятся на призы главы федерации фехтования Самарской области, председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи М.В.Дегтярева.Главный судья соревнований — Заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр, судья всероссийской категории, тренер Валерий Захаревич.Торжественное открытие соревнований – 12:00 (спортивный зал под трибуной стадиона, вход со стороны ул.Агибалова), передает пресс-служба минспорта СО.