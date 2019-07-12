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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В первом туре ЦСКА отправится в гости к «Крыльям Советов»

12 июля 2019 23:45
106
Прервут ли самарцы успешную серию красно-синих?
В первом туре ЦСКА отправится в гости к «Крыльям Советов».

Армейцы не проигрывают в открывающем матче чемпионата 17 сезонов подряд.

Прервут ли самарцы успешную серию красно-синих?

Смотрите "Крылья Советов" - ЦСКА в воскресенье в 16:15 на "МАТЧПРЕМЬЕР", передает matchpremier.
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