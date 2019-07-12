В первом туре ЦСКА отправится в гости к «Крыльям Советов»
12 июля 2019 23:45
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Армейцы не проигрывают в открывающем матче чемпионата 17 сезонов подряд.
Прервут ли самарцы успешную серию красно-синих?
Смотрите "Крылья Советов" - ЦСКА в воскресенье в 16:15 на "МАТЧПРЕМЬЕР", передает matchpremier.
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