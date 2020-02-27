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В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи №5, 7, 25
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи №5, 7, 25

27 февраля 2020 18:34
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Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах маршрутов №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295.
В пятницу, 28 февраля, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 20 тура Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» встретятся с командой «Оренбург». Начало матча в 19:30.

При проведении матча движение автотранспорта на территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», ограничиваться не будет: ул. Дальняя, ул. Арена-2018, 8-й, 9-й и 12-й проезды, ул. 1-я Стадионная будут открыты на всем их протяжении.

Стоит отметить, что по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя 28 февраля с 17.30 до 23.30 будет ограничено движение транспортных средств, а с 6.00 до 24.00 на данном участке будет введен запрет на остановку транспортных средств.

Для удобства всех болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Южная парковка стадиона «Самара Арена» (ближайшая к ул. Дальней; кроме зоны, обозначенной знаками «P1» и «P6») и Восточная парковка (около «Ярмарки вкусов»). Также для болельщиков на время проведения матча доступна парковка «Агропарка».

Заезд на Южную парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее по ул. Дальняя, или со стороны Московского шоссе, по ул. Дальняя.

Обращаем внимание на то, что вместо трамвайного маршрута S5 за три часа до начала матча к стадиону «Самара Арена» со всеми остановками начнут курсировать маршруты:

- №5 «Ул. Чапаевская – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проходит через ул. Галактионовскую, пр. Ленина, Ново-Садовую, Демократическую, Ташкентскую, Московское шоссе. Интервал составит 15 минут;

- №7 «Ст. м. «Победа» – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проходит через ул. 22 Партсъезда, Ставропольскую, Ново-Вокзальную, Ново-Садовую, Ташкентскую, Московское шоссе. Интервал составит 10 минут;

- №25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проходит через пр. Кирова, ул. Победы, Советскую, Ташкентскую, Московское шоссе. Интервал составит 15 минут.

Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах маршрутов №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

Желающих воспользоваться услугами такси автомобили будут ожидать на стоянке у Второго гейта (заезд с ул. Арена-2018 по 6-му проезду).

По окончании матча на остановку «Ул. Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№1, 45, 47, 50, 51, 67, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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