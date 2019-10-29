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В Тольятти пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области»

29 октября 2019 14:50
98
В турнире примет участие более 200 спортсменов.
30, 31 октября в Тольятти пройдет 31-й Всероссийский мастерский турнир по дзюдо на Кубок Губернатора Самарской области. Соревнования состоятся по адресу: г. Тольятти, Майский проезд, 7А, МБОУДО «Гранит». В турнире примет участие более 200 спортсменов. По итогам прошлого года команда Самарской области стала одним из лидеров соревнований, завоевав 11 медалей: две золотых, две серебряных и семь бронзовых. Хорошие шансы у наших спортсменов и в этом году.

Участники, занявшие первые места в каждой весовой категории, при условии выполнения требований ЕВСК, получат право на присвоение звания Мастер спорта России по дзюдо.

Торжественное открытие турнира состоится 30 октября в 17.00. Ранее в этот день с 10.00 пройдут предварительные поединки. После торжественного открытия — финальный блок соревнований и награждение победителей и призеров. 31 октября соревнования продолжатся.

Начало боев также в 10.00, передает пресс-служба облправительства. 
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