В Самарской области стартует областной турнир юных хоккеистов «Золотая шайба»

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Областные соревнования юных хоккеистов проводятся в рамках Всероссийских соревнований Клуба «Золотая Шайба» имени Анатолия Тарасова. Проект в поддержку детского и юношеского хоккея «Золотая шайба» реализуется в Приволжском Федеральном округе под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации с 2014 года.Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, популяризация хоккея в Самарской области, а также организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками. За время реализации проекта количество команд-участников турнира увеличилось в четыре раза.В этом сезоне в рамках проекта планируется участие практически всех муниципальных образований Самарского региона. Турнир будет проходить в несколькоэтапов: муниципальный, зональный и региональный. Все участники соревнований будут разделены на группы: команды из городских округов в трёх и сельские команды в двух возрастных группах.В финале Турнира будут определены пять победителей, которые отправятся защищать честь региона на всероссийские финалы. Для сельских команд уже в феврале 2020 года пройдут всероссийские финалы в Республике Башкортостан для команд старшей возрастной группы и в Волгоградской области для средней возрастной группы. Финальные всероссийские соревнования для команд юношей во всех возрастных категориях пройдут в Сочи с конца февраля по март 2020 года, передает пресс-служба облправительства.