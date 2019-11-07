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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялось открытое первенство «Юных динамовцев» по стрельбе из пневматического пистолета

7 ноября 2019 19:43
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Спортсменам, приехавшим со всей России, необходимо было выполнить упражнение КС №1 (3 пробных выстрела + 10 зачётных).
В стрелковом тире спортивного комплекса Самарской региональной организации всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялось открытое первенство «Юных динамовцев» по стрельбе из пневматического пистолета. Спортсменам, приехавшим со всей России, необходимо было выполнить упражнение КС №1 (3 пробных выстрела + 10 зачётных). Итоги в командном первенстве подсчитывались по результатам пяти участников команды.

После окончания соревнований были подведены итоги. Согласно Положению о проведении Открытого первенства «Юных динамовцев» - 2019 года, в упорной борьбе семи команд места распределились следующим образом:

1 место заняла команда Саратовского юридического колледжа СЮИ МВД России;

2 место заняла команда тольяттинской городской организации ОСРО ОГО ВФСО «Динамо»;

3 место заняла команда Спортивного лицея г. Самары.

Организаторы соревнований поздравили участников открытого первенства и наградили победителей и призёров памятными кубками, медалями, дипломами и ценными подарками, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 
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