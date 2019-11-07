В Самаре состоялось открытое первенство «Юных динамовцев» по стрельбе из пневматического пистолета

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В стрелковом тире спортивного комплекса Самарской региональной организации всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялось открытое первенство «Юных динамовцев» по стрельбе из пневматического пистолета. Спортсменам, приехавшим со всей России, необходимо было выполнить упражнение КС №1 (3 пробных выстрела + 10 зачётных). Итоги в командном первенстве подсчитывались по результатам пяти участников команды.После окончания соревнований были подведены итоги. Согласно Положению о проведении Открытого первенства «Юных динамовцев» - 2019 года, в упорной борьбе семи команд места распределились следующим образом:1 место заняла команда Саратовского юридического колледжа СЮИ МВД России;2 место заняла команда тольяттинской городской организации ОСРО ОГО ВФСО «Динамо»;3 место заняла команда Спортивного лицея г. Самары.Организаторы соревнований поздравили участников открытого первенства и наградили победителей и призёров памятными кубками, медалями, дипломами и ценными подарками, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.