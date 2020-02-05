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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре прошел городской этап соревнований по хоккею "Золотая шайба"

5 февраля 2020 23:14
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В 2020 году в турнире приняли участие 26 команд старшей (14-15 лет), средней (12-13 лет) и младшей групп (10-11 лет).
В спортивном комплексе «Орбита» прошел городской этап детских Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба».

В 2020 году в турнире приняли участие 26 команд старшей (14-15 лет), средней (12-13 лет) и младшей групп (10-11 лет). Самая многочисленная группа, в которой участвовали 15 команд — возрастная категория хоккеистов 2004-2005 годов рождения. Среди юных хоккеистов 2008-2009 годов рождения сыграли три команды, а в турнире среди хоккеистов 2006-2007 годов рождения — 8 команд. Команды, ставшие победителями в каждой возрастной категории, примут участие в областном этапе «Золотой шайбы».

Старшая группа 2005-2006 г.р.
1 место – команда «Союз» (Промышленный внутригородской район);
2 место – команда «Меридиан» (Куйбышевский внутригородской район);
3 место – команда «Чайка» (Красноглинский внутригородской район).

Средняя группа 2007-2008 г.р.
1 место – команда «Чайка» (Красноглинский внутригородской район);
2 место – команда «Сатурн» (Октябрьский внутригородской район);
3 место – команда «Меридиан» (Куйбышевский внутригородской район).

Младшая группа 2009-2010 г.р.
1 место – команда «Авиатор» (Железнодорожный внутригородской район);
2 место – команда «Чайка-1» (Красноглинский внутригородской район);
3 место – команда «Чайка-2» (Красноглинский внутригородской район), передает пресс-служба минспорта СО. 



Фото:    пресс-служба минспорта СО
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