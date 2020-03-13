В Самаре пройдет очередной этап городского турнира по дзюдо
13 марта 2020 13:43
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Соревнования будут посвящены 20-летней годовщине подвига солдат 6 роты.
14 марта в 11.00 на стадионе «Динамо» по адресу Льва Толстого, 97а пройдет очередной этап городского турнира по дзюдо. Соревнования будут посвящены 20-летней годовщине подвига солдат 6 роты, практически полностью погибшей в 2000 году.
Перед началом состязаний сопредседатель ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин расскажет об этом подвиге, объявит минуту молчания. А российская дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, обладательница Кубка России, призёр чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса, член регионального штаба ОНФ Ирина Заблудина проведет мастер-класс по дзюдо. После мастер-класса будет возможность записать интервью с прославленной спортсменкой.
14 марта в 11.00 на стадионе «Динамо» по адресу Льва Толстого, 97а пройдет очередной этап городского турнира по дзюдо. Соревнования будут посвящены 20-летней годовщине подвига солдат 6 роты, практически полностью погибшей в 2000 году.
Перед началом состязаний сопредседатель ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин расскажет об этом подвиге, объявит минуту молчания. А российская дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, обладательница Кубка России, призёр чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса, член регионального штаба ОНФ Ирина Заблудина проведет мастер-класс по дзюдо. После мастер-класса будет возможность записать интервью с прославленной спортсменкой.
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